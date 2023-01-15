Актер Егор Бероев неожиданно отреагировал на попадание в санкционный список президента Украины

Российский актер театра и кино Егор Бероев поделился с подписчиками своей социальной сети реакцией на включение его в санкционный список президента Украины.

В своем Telegram-канале артист с иронией призвал фанатов поздравить его с этим весьма знаменательным событием.

"Поздравляйте меня! Я в санкционном списке", - кратко написал Бероев.

Поклонники позитивно отреагировали на новое сообщение Егора. Кто-то из фолловеров искренне поздравлял любимца с присоединением к "отличной компании", а кто-то из пользователей поблагодарил актера за единство с народом.

"Егор, большое спасибо вам за то, что Вы со своей страной, со своим народом".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на днях подписал указ о введении решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) касательно санкций в отношении 198 человек.