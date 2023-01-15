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Ангарский маньяк Попков, убивший 78 человек, захотел отправиться в зону СВО на Украине

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Ангарский маньяк Попков, убивший 78 человек, захотел отправиться в зону СВО на Украине
Происшествия
Фото из открытых источников

Ангарский маньяк Михаил Попков, который как минимум 78 человек убил, в ходе своего последнего интервью радиокомпании «Вести» признался еще в двух убийствах и сообщил, что он мечтает попасть в армию.

Попков в том числе заявил, что весной был бы не против отправиться в зону СВО. По словам мужчины, у него есть подходящая военная специальность. Маньяк добавил, что в холодное время года он испытывал определенные сложности, поскольку очень плохо переносит морозы. Ангарский убийца добавил, что в настоящее время ему не поступало никаких приглашений принять участие в специальной военной операции на Украине.

Напомним, Попков совершил как минимум 80 убийств. Преступления совершались в период с 1995 по 2010 год. Преступника приговорили к пожизненному лишению свободы в 2015 году. Михаил был младшим сержантом МВД, уволили его из правоохранительных органов в 1998 году.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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