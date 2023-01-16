Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов войск на Донбассе

В британской разведке высказались касательно ситуации на фронте на территории Украины.

Так, по мнению западных экспертов, сейчас стороны конфликта сосредоточены на том, чтобы накопить резервы и создать условия, наиболее подходящие для прорыва.

Идут интенсивные боевые действия в районе Кременной, а также на бахмутском направлении. Британская разведка заявляет, что 15 января ВСУ удерживали какую-то часть Соледара, при этом силы «группы Вагнера» продолжают там непрерывно наступать.

Ситуация вокруг Кременной, по данным британской разведки, не такая тяжелая, как на бахмутском направлении. Но там идут тоже частые локальные атаки в лесистой местности. При этом ВСУ постепенно продвигаются к окраинам Кременной.

«За последние шесть недель и Россия, и Украина достигли выстраданных, но ограниченных успехов в различных секторах. В этих обстоятельствах ключевой оперативной задачей для обеих сторон является формирование соединений боеспособных войск, способных использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов», – указано в обзоре британских разведслужб.

Напомним, войска РФ проводят «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Бои не прекращаются уже 327 дней.