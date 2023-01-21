«Zdf»: Михаил Подоляк назвал условием для мира с РФ возвращение стран к границам 1991 года

На каких условиях возможен мир между Россией и Украиной, рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В беседе с немецким изданием «Zdf» он сообщил, что одним из самых важных условий мирных переговоров сторонами будет признание Москвой границ Украины 1991 года. Поэтому Киев не согласится на переговоры, если Москва и далее будет настаивать на том, что Донбасс, Крым и те части Запорожской и Херсонской областей, которые она удерживает, не вернутся Украине.

«Окончание конфликта связано с границами, которые были зафиксированы в международных соглашениях 1991 года. Там Россия, там Украина. Мы стоим. Нам этого достаточно. Мы не заходим на территорию России. Мы в этом не нуждаемся», — сказал Подоляк.

Стоит отметить, что Запад поддерживает Украину в стремлении восстановить территории в границах по состоянию на 1991 год, когда Украина была признана независимым государством.

«Военная спецоперация» на территории Украины продолжается уже 332 дня. Западные страны и далее продолжают поддерживать Киев, поставляя вооружение и боеприпасы, и Украине уже обещаны новые партии тяжелого вооружения и бронированной техники.