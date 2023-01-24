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В Санкт-Петербурге отмечена более низкая инфляция, чем в среднем по другим районам

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В Санкт-Петербурге отмечена более низкая инфляция, чем в среднем по другим районам
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В пресс-службе центрального банка привели сведения об инфляции за последнее время по Российской Федерации в целом и по отдельным регионам. Согласно приведенным показателям в Санкт-Петербурге в декабре 2022 года уровень роста цен оказался ниже, чем в среднем по другим регионам и составил 10,83%. При этом в целом по государству инфляция зафиксирована на уровне 11,94%, а по северо-западному федеральному округу 11,90%. Специалисты объясняют более низкие показатели в Санкт-Петербурге умеренным объемом спроса со стороны населения и расширением ассортимента товаров.

Снижение же инфляции в целом по округу, уточняют эксперты, связано с удешевлением продуктов продовольствия и непродовольственных товаров, но на стоимость в сфере услуг возросла. 

«Производство отдельных продовольственных товаров в округе, как и в стране в целом, возросло. Это стало главным фактором, сдерживающим рост цен на основные группы продовольствия в последние месяцы», – отмечено в сообщении.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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