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Игнат: Тип западных истребителей, которые получит Украина, уже определен

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Игнат: Тип западных истребителей, которые получит Украина, уже определен
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Украина в обозримом будущем получит западные истребители. Судя по смелым заявлениям, которые делают в Киеве и на Западе, вопрос уже на 99,9% решенный.

Взять, к примеру, сегодняшний эфир украинского телемарафона «Єдині новини». Его гостем стал спикер командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. И пока все живо обсуждают вопросы о сроках поставок танков «Леопард», он огорошил аудиторию тем, что тип самолета, который будет передан западными союзниками Украине, уже фактически определен. По понятным причинам, Игнат не стал вдаваться в подробности и детализировать, о каком истребителе идет речь, но догадаться не сложно - все указывает на то, что это F-16.

«Наши военные летчики летали в Соединенные Штаты, выделялись деньги на обучение наших пилотов. Авиационная тематика никуда не исчезала... Сейчас мы уже на том этапе, когда уже фактически определены тип самолета, который получат ВВС Украины, и соответствующие сроки подготовки личного состава», - сказал Юрий Игнат.

Ранее Нидерланды объявили о том, что готовы передать Украине истребители F-16, если от Киева поступит соответствующий запрос на эти самолеты.

При этом последнее решение в поставках истребителей - за Штатами. Но они, судя по всему, препятствовать не намерены. 

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер намедни сообщил, что ожидает широкую поддержку США решения Нидерландов передать Украине истребители F-16, поскольку «мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники - это их дело».

Меж тем вчера министр обороны Украины Алексей Резников проанонсировал девятый саммит союзников Украины в Рамштайне, сообщив, что он будет авиационным.

F-16 на текущий момент является наиболее массовым истребителем четвертого поколения, он состоит на вооружении 24 стран.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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