Анна Калашникова уверена, что Максим Галкин рано или поздно вернется назад в Россию

Максим Галкин (признан иноагентм), несмотря на то, что находится вдали от России, сделал несколько громких заявлений. В тусовке в последнее время ходят слухи о скором возвращении юмориста на родину. После концерта в Дубае он сообщил, что якобы желает вернутся в РФ. Об этом МК рассказала Анна Калашникова.

Считают, что такие слова Максима – неслучайны. Любой русский человек долго не может находиться вдали от родины. И Галкин не исключение. Конечно же, он вернется, это просто дело времени.

Модель добавила, что она недавно вернулась из Дубая, где выступал стендап-комик.

Было видно, что он скучает по российской публике. У всех бывают срывы, моменты, когда человек заблуждается. Думаю, Максим осознал это. Видимо, пока что не понимает, как ему дальше действовать.

Калашникова считает, что Галкин вернется в Россию уже в 2023 году.

Максим такой человек, который не хочет устраивать шумиху вокруг себя. В РФ он вернется тайно, не будет объявлять о приезде. В Израиле довольно неплохо, но там жизнь размеренная, а Максим привык к совершенно иному ритму. Я бы сама не смогла там долго жить.