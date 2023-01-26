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Отец убийцы троих детей в рассказал новую версию страшной трагедии

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Отец убийцы троих детей в рассказал новую версию страшной трагедии
Происшествия
Фото из открытых источников

Отец Анастасии Петровой, обвиняемую в убийстве троих детей, рассказал о новых возможных причинах страшной трагедии. Владимир Ильич, изучив записки, которые его дочь написала после преступления, уверен, что понимает, почему она задушила своих сыновей и полугодовалую дочку. Подтвердить свою версию он попытался у самой Насти — мужчина регулярно привозит ей передачи в СИЗО на Елизаветинском шоссе.

В переписке убийства Настя никак не касается. Пишет только, что нужна поддержка. Ей нужно знать, что мы ее любим, она лишь просит помолиться за упокой детей.

Отец убийцы детей уверен, что до такого состояния дочь довел муж.

Настя в записке пишет: «Бывший муж —это дьявол во плоти», все решено и сказано. Он понял, что это потери. Часть имущества в пользу супруги с тремя детьми и еще алименты. Она даже в записке написала «бывший муж». То есть было уже решено, что он бывший. Он забирал вещи, увозил к себе домой. Захотел избавиться от жены, чтобы сохранить детей. При разводе почти 100 процентов детей остается с матерью. Думаю, он дал ей смертельную дозу мочегонного. А это обернулось трагедией. Виню в этом ее мужа-наркомана Вячеслава.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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