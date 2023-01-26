Отец убийцы троих детей в рассказал новую версию страшной трагедии

Отец Анастасии Петровой, обвиняемую в убийстве троих детей, рассказал о новых возможных причинах страшной трагедии. Владимир Ильич, изучив записки, которые его дочь написала после преступления, уверен, что понимает, почему она задушила своих сыновей и полугодовалую дочку. Подтвердить свою версию он попытался у самой Насти — мужчина регулярно привозит ей передачи в СИЗО на Елизаветинском шоссе.

В переписке убийства Настя никак не касается. Пишет только, что нужна поддержка. Ей нужно знать, что мы ее любим, она лишь просит помолиться за упокой детей.