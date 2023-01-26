Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту избиения школьницы в туалете школы

Полицейские в Нижнем Тагиле организовали проверку после избиения школьницы сверстницами прямо в туалете школы.

«Ранее информация о ситуации в полицию не поступала. Данные, опубликованные в соцсети, зарегистрированы в МУ МВД РФ «Нижнетагильское», была организована проверка», — информирует пресс-служба местной полиции.

Также сотрудники правоохранительных органов отметили, что к проверке подключились сотрудники ПДН.

Напомним, накануне вечером видеоролик с избиением школьницы появился в соцсетях. Инцидент происходил в расположенном на Вые учреждение № 33.

Девочки-подростки сперва хейтили свою одноклассницу, после этого одна из агрессорш потребовала поцеловать подошву ее ботинка. Когда девочка отказалась, обидчица ударила в прижке ее ногой по лицу якобы из-за кражи вейпа.

Как говорит одна из свидетельниц драки, незадолго до происшествия пострадавшая распускала слухи о нападавшей, оскорбляя ее мать.