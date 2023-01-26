Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту избиения школьницы в туалете школы

В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппо А и В. К тому же, нагрянул самый заразный штамм ковида под названием «Кракен». В связи с этим
Отец Анастасии Петровой, обвиняемую в убийстве троих детей, рассказал о новых возможных причинах страшной трагедии. Владимир Ильич, изучив записки,
Павел Воля в одном из недавних выпусков шоу Comedy Club решил скопировать номер поп-короля. Он сделал отсылку к скандальному выступлению Филиппа
В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппо А и В. К тому же, нагрянул самый заразный штамм ковида под названием «Кракен». В связи с этим
Продюсер Иосиф Пригожин исподтишка снял на камеру свою 54-летнюю супругу. Он незаметно сфотографировал певицу Валерию во время их совместного отдыха.
Внук Аллы Пугачевой осенью минувшего года переехал в США сразу после старта мобилизации в РФ. При этом его жена осталась в России. Но перед Новым
Бывший росгвардеец из Карабаша, 28-летний Максим Сидоренко на СВО пробыл всего месяц. 8 ноября он попал под обстрел, был ранен, осколок мины попал в
Регулярное употребление рыбных блюд снижает риск развития болезней сердца, защищает сосуды. Нутрициологи советуют употреблять рыбу 1–2 раза в неделю.
В Минздраве РФ составили список потенциально дефицитных лекарств на 2023 год. В этот список вошли 86 препаратов, включая лекарства против
Сотни горожан попали в травмпункты текущей зимой, а уголовные дела из-за наледи становятся обыденностью, констатирует молодежное петербургское
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