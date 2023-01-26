Reuters: Ракета поразила турецкое судно Tuzla в Херсонском порту

Сухогруз Tuzla поразила ракета во время его пребывания на якорной стоянке в Херсонском порту на Днепре (он расположен на правом берегу реки, в настоящее время контролируется ВСУ —прим. ред.). Мостик корабля сгорел. Об этом пишет Reuters вечером 24 января, ссылаясь на турецкий телеканал Veryansın TV.

«Тузла», оператором которого является известная турецкая компания, на якоре стоит в Херсоне еще с 24 февраля 2022 года. Его АИС (автоматическая идентификационная система) была отключенной на протяжении последних восьми месяцев. Пока что неясно, когда корабль был атакован: в прошедший вторник или еще раньше. Но видеоролик, на котором, как сообщается, после ракетной атаки мостик «Тузлы» горит, появился вчера поздно вечером в Сети.

Впрочем, никаких сообщений от официальных лиц об инциденте с турецким сухогрузом пока что не поступало.

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