Житель Новоуральска Олег Ларин погиб в ходе спецоперации ВС РФ на Украине

Во время проведения специальной военной операции (СВО ВС РФ) на Украине от осколочного ранения погиб 31-летний житель Новоуральска Олег Ларин. Молодой мужчина ушел на фронт добровольцем, он был в составе ЧВК «Вагнер», информирует глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

«30 октября 2022 года Олег ушел добровольцем в ЧВК „Вагнер“. 7 декабря 2022 года он погиб под Артемовском после осколочного ранения от кровопотери. За отвагу был награжден медалью посмертно «За отвагу», — сообщил Вячеслав Тюменцев.

Глава округа выразил свои соболезнования родным и близким погибшего в СВО солдата.

Напомним, ранее сообщалось о трех жителях Новоуральска, погибших в зоне спецоперации. Это 34-летний мобилизованный Дмитрий Сметанин, 55-летний Валерий Парфирьев, отец троих детей, а также 33-летний Павел Корчагин, работавший поваром.