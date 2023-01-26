Yandex.RTB

Житель Новоуральска Олег Ларин погиб в ходе спецоперации ВС РФ на Украине

Image 16+
Житель Новоуральска Олег Ларин погиб в ходе спецоперации ВС РФ на Украине
Происшествия
Фото из открытых источников

Во время проведения специальной военной операции (СВО ВС РФ) на Украине от осколочного ранения погиб 31-летний житель Новоуральска Олег Ларин. Молодой мужчина ушел на фронт добровольцем, он был в составе ЧВК «Вагнер», информирует глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

«30 октября 2022 года Олег ушел добровольцем в ЧВК „Вагнер“. 7 декабря 2022 года он погиб под Артемовском после осколочного ранения от кровопотери. За отвагу был награжден медалью посмертно «За отвагу», — сообщил Вячеслав Тюменцев.

Глава округа выразил свои соболезнования родным и близким погибшего в СВО солдата.

Напомним, ранее сообщалось о трех жителях Новоуральска, погибших в зоне спецоперации. Это 34-летний мобилизованный Дмитрий Сметанин, 55-летний Валерий Парфирьев, отец троих детей, а также 33-летний Павел Корчагин, работавший поваром.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Житель Новоуральска Олег Ларин погиб в ходе спецоперации ВС РФ на Украине

Сегодня, 11:12

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту избиения школьницы в туалете школы

Сегодня, 11:04

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал новую версию страшной трагедии

Сегодня, 09:06

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

22-01-2023, 19:13

В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» саратовец Алексей Юрзанов

22-01-2023, 14:29

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

20-01-2023, 15:37

На Украине в ходе спецоперации ВС РФ погиб школьный учитель физкультуры из Свердловской области

20-01-2023, 15:25

Сервис сам к этому идет: политолог Стариков назвал возможной блокировку YouTube в России

18-01-2023, 17:33

Ангарский маньяк Попков, убивший 78 человек, захотел отправиться в зону СВО на Украине

15-01-2023, 13:12

Муж умершей после операции молодой матери обратился с обращением к главе СК РФ Бастрыкину

8-01-2023, 12:19

Боец из ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб на спецоперации

4-01-2023, 15:14

Что предшествовало убийству матери троих детей в Екатеринбурге

27-12-2022, 12:13

E1.RU: Друзья подростка, которого в Екатеринбурге задушила мать, заявили о конфликтах в семье

27-12-2022, 11:44

В Джидде наводнение после сильного ливня

25-11-2022, 13:48

На Урале отец после смерти жены отдал ребенка своей соседке

23-11-2022, 11:35

«Осторожно, новости»: Сальдо записал видеоролик о гибели Стремоусова до сообщений о ДТП

9-11-2022, 18:32

Опубликовано последнее видео Кирилла Стремоусова до смертельной аварии под Херсоном

9-11-2022, 17:42

На пожаре в Мурино ранним утром сгорели две машины

11-10-2022, 09:33

Первые выводы: Крымский мост - как произошло нападение

9-10-2022, 08:28

Мобилизованный из Красноярска неожиданно скончался в военной части Омска

4-10-2022, 11:19

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Гражданам в РФ пояснили, как отличить свирепствующий в стране «Кракен» от ОРВИ и гриппа А и В
  • 24-01-2023, 22:22

Гражданам в РФ пояснили, как отличить свирепствующий в стране «Кракен» от ОРВИ и гриппа А и В

В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппо А и В. К тому же, нагрянул самый заразный штамм ковида под названием «Кракен». В связи с этим

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал новую версию страшной трагедии
  • Сегодня, 09:06

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал новую версию страшной трагедии

Отец Анастасии Петровой, обвиняемую в убийстве троих детей, рассказал о новых возможных причинах страшной трагедии. Владимир Ильич, изучив записки,

StarHit: Комик РФ Павел Воля повторил номер певца Филиппа Киркорова
  • 24-01-2023, 12:55

StarHit: Комик РФ Павел Воля повторил номер певца Филиппа Киркорова

Павел Воля в одном из недавних выпусков шоу Comedy Club решил скопировать номер поп-короля. Он сделал отсылку к скандальному выступлению Филиппа

Гражданам в РФ пояснили, как отличить свирепствующий в стране «Кракен» от ОРВИ и гриппа А и В
  • 24-01-2023, 22:22

Гражданам в РФ пояснили, как отличить свирепствующий в стране «Кракен» от ОРВИ и гриппа А и В

В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппо А и В. К тому же, нагрянул самый заразный штамм ковида под названием «Кракен». В связи с этим

Иосиф Пригожин исподтишка сфотографировал 54-летнюю певицу Валерию в купальнике
  • 24-01-2023, 11:37

Иосиф Пригожин исподтишка сфотографировал 54-летнюю певицу Валерию в купальнике

Продюсер Иосиф Пригожин исподтишка снял на камеру свою 54-летнюю супругу. Он незаметно сфотографировал певицу Валерию во время их совместного отдыха.

StarHit: Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова ведет шикарную жизнь в США
  • 23-01-2023, 16:59

StarHit: Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова ведет шикарную жизнь в США

Внук Аллы Пугачевой осенью минувшего года переехал в США сразу после старта мобилизации в РФ. При этом его жена осталась в России. Но перед Новым

Новости партнеров
Новости партнеров
Мать 11 детей из Карабаша добивается операции для раненного в зоне СВО сына
  • Сегодня, 09:21

Мать 11 детей из Карабаша добивается операции для раненного в зоне СВО сына

Бывший росгвардеец из Карабаша, 28-летний Максим Сидоренко на СВО пробыл всего месяц. 8 ноября он попал под обстрел, был ранен, осколок мины попал в

Нутрициолог назвала самую полезную рыбу для здоровья человека
  • Вчера, 08:52

Нутрициолог назвала самую полезную рыбу для здоровья человека

Регулярное употребление рыбных блюд снижает риск развития болезней сердца, защищает сосуды. Нутрициологи советуют употреблять рыбу 1–2 раза в неделю.

В Минздраве составили список из 86 потенциально дефицитных лекарственных средств на 2023 год
  • 23-01-2023, 18:03

В Минздраве составили список из 86 потенциально дефицитных лекарственных средств на 2023 год

В Минздраве РФ составили список потенциально дефицитных лекарств на 2023 год. В этот список вошли 86 препаратов, включая лекарства против

«Город перемен»: Сотни петербуржцев получили травмы на льду текущей зимой
  • 24-01-2023, 11:26

«Город перемен»: Сотни петербуржцев получили травмы на льду текущей зимой

Сотни горожан попали в травмпункты текущей зимой, а уголовные дела из-за наледи становятся обыденностью, констатирует молодежное петербургское