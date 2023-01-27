Новый клип SHAMAN «Исповедь» набрал более 1 миллиона просмотров за сутки

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выпустил новый видео клип на свою песню «Исповедь». Всего за сутки ролик набрал более 1 миллиона просмотров.

В презентованном клипе исполнитель избавляется от фирменных дредов, объясняя такое решение тем, что у него начался новый этап в жизни. Ярослав сменил образ и перед фанатами предстал элегантный блондин.

Герой видео идет против течения и пытается прорваться сквозь безликую толпу. Обращаясь к Богу, просит указать верный путь. В поисках себя Дронов идет по заснеженной пустыне Он оказывается в церкви, зайдя в которую тут-же падает на колени и протягивает священнослужителю ножницы…

Также певец рассказал, чему посвящена эта композиция. По словам артиста из Новомосковска, «Исповедь» является диалогом с Богом.

«Я откровенно пою, что у меня на душе. Делюсь со всеми переживаниями, обращаясь к Всевышнему, прошу дать сил нести крест и не падать», — указал SHAMAN в описании к ролику.

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