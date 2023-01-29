Андрей Соколов впервые откровенно рассказал о том, сколько у него было жен

Андрей Соколов на пике славы считался настоящим секс-символом своего поколения. После выхода в прокат фильма «Маленькая вера», поклонниц у артиста стало настолько много, что в определенный момент ходило много слухов касательно любовных отношений талантливого артиста.

Сам Андрей никогда ранее не раскрывал о подробностях личной жизни. Из-за этого представители СМИ неверно полагали, что Соколов побывал в 3-х браках.

«К этому абсолютно спокойно отношусь. Допускаю существование разных слухов. По поводу количества барков они ошиблись. Дважды я был женат», — впервые откровенно признался он.

Отметим, что 60-летнему актеру приписывали роман с Марией Голубкиной, Патрисией Каас и многими другими. А сплетни об отношениях с Мариной Влади заставили даму даже обратиться в суд для защиты своей чести и достоинства.