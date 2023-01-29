В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснили, зачем перепрограммировать счетчики

Как добавили в компании, информация о расписании, на которое настроены счетчики, есть в паспорте прибора учета и акте допуска в эксплуатацию.

Также сообщается, что перепрограммирование будут проводить за счет сбытовых компаний согласно заявлениям от всех потребителей. Сроки отработки заявлений нормативно не ограничены.