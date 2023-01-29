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В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснили, зачем перепрограммировать счетчики

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В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснили, зачем перепрограммировать счетчики
Экономика
Фото из открытых источников

В «Екатеринбургэнергосбыте» объяснил, почему жителям области для возвращения на двухставочный тариф нужно перепрограммировать исправные двухтарифные счетчики.

При отсутствии настроенного тарифного расписания данного прибора учета использование в расчетах двухзонных тарифов не является допустимым, ведь в многотарифных счетчиках должны запрограммироваьт правильное расписание. Но такие приборы с неправильно настроенным суточным интерваламином могут признать неисправными, поскольку объем потребления за расчетный период времени определяется верно.

Как добавили в компании, информация о расписании, на которое настроены счетчики, есть в паспорте прибора учета и акте допуска в эксплуатацию.

Также сообщается, что перепрограммирование будут проводить за счет сбытовых компаний согласно заявлениям от всех потребителей. Сроки отработки заявлений нормативно не ограничены.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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