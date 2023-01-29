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Жена Игоря Лифанова впервые честно рассказала СМИ о своих изменах мужу

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Жена Игоря Лифанова впервые честно рассказала СМИ о своих изменах мужу
Знаменитости
Фото из открытых источников

Игорь Лифанов нечасто делится подробностями из личной жизни, поэтому вокруг третьего брака артиста ходит много слухов. На днях появилась новость, что молодая супруга изменяет знаменитому актеру.

В 2011 году Игорь связал себя узами брака со студенткой из Севастополя Еленой Косенко. От женщины у знаменитости родилась дочка Алиса. Но недавно инсайдер рассказал, что Лифанов подозревает жену в изменах, хотя и не решается подать на развод, чтобы не травмировать своего ребенка.

Сама Елена впервые честно рассказала, почему в прессе появляется такая информация. По мнению Косенко, слухи распускает некая отвергнутая поклонница, которая таким образом решила отомстить актеру.

Мы с мужем и дочерью Алисой находимся в отпуске. У нас все хорошо, никогда мы не реагировали на подобные новости о нас. Меня удивляют люди, которые читают это.

Впрочем, обид ни на кого звезда не держит, ведь у нее есть много более важных дел, чем мстить кому-то за нелицеприятные сплетни о ее семье.

 

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