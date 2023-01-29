Жена Игоря Лифанова впервые честно рассказала СМИ о своих изменах мужу

Игорь Лифанов нечасто делится подробностями из личной жизни, поэтому вокруг третьего брака артиста ходит много слухов. На днях появилась новость, что молодая супруга изменяет знаменитому актеру.

В 2011 году Игорь связал себя узами брака со студенткой из Севастополя Еленой Косенко. От женщины у знаменитости родилась дочка Алиса. Но недавно инсайдер рассказал, что Лифанов подозревает жену в изменах, хотя и не решается подать на развод, чтобы не травмировать своего ребенка.

Сама Елена впервые честно рассказала, почему в прессе появляется такая информация. По мнению Косенко, слухи распускает некая отвергнутая поклонница, которая таким образом решила отомстить актеру.

Мы с мужем и дочерью Алисой находимся в отпуске. У нас все хорошо, никогда мы не реагировали на подобные новости о нас. Меня удивляют люди, которые читают это.

Впрочем, обид ни на кого звезда не держит, ведь у нее есть много более важных дел, чем мстить кому-то за нелицеприятные сплетни о ее семье.