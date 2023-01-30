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27-летняя актриса театра и кино Лиза Арзамасова не подтвердила слухи о своей второй беременности

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27-летняя актриса театра и кино Лиза Арзамасова не подтвердила слухи о своей второй беременности
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Фото из открытых источников

На минувшей неделе звезда «Папиных дочек», 27-летняя Елизавета Арзамасова заявила о неожиданном продолжительном отпуске из-за проблем со здоровьем. При этом актриса не стала говорить о своем диагнозе, из-за которого почувствовала себя плохо.

Поклонники артистки стали выдвигать различные догадки. Многие из фанатов предположили, что девушка беременна вторым ребенком. Подписчики артистки в соцсетях заявили, что Елизавета не выходит на сцену из-за сильного токсикоза.

Но Арзамасова быстро развеяла эти слухи. Она рассказала, что взяла отпуск, так как хочет укрепить здоровье после перенесенного заболевания. Звезда также призвала не верить сплетням.

При этом, она подчеркнула, что будет рада появлению второго ребенка, хотя на будущее загадывать не хочет.

«Сколько Бог даст», — отвечает знаменитость на вопросы поклонников.

 

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