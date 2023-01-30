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StarHit: Актриса Валерия Ланская призналась, что она больна диабетом первого типа

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StarHit: Актриса Валерия Ланская призналась, что она больна диабетом первого типа
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Фото из открытых источников

Валерия Ланская в одном из последних интервью призналась, что она неизлечимо больна. Врачи поставили такой неутешительный диагноз после рождения ребенка, пишет Starhit.

По признанию самой артистки, когда она была беременна доктора обнаружили, что актриса страдает от гестационного диабета. После родов чаще всего это проходит, однако не в случае с Ланской.

"На четвертом или пятом месяце анализ показал, что сахар не хороший. Колола инсулин понемногу. После того, как родила, забыла об этой проблеме, даже не замеряла сахар. Думала, что все в порядке", - говорит звезда.

После родов Валерию начали беспокоить необычные симптомы: тремор рук, голод, жажда, чувство усталости, тревожность. Только через два года после артистка обратилась к специалистам и была шокирована.

"У меня первый тип диабета — то есть инсулинозависимый. Его называют диабетом детей и подростков, ведь в моем возрасте практически не встречается. Теперь живу с мерилками, иглами, шприцами", - добавила она.
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