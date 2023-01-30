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Управляющие компании Екатеринбурга получили инструкцию о расчете электричества

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Управляющие компании Екатеринбурга получили инструкцию о расчете электричества
Экономика
Фото из открытых источников

Специалисты региональной энергетической компании Свердловской области решили пояснить, как теперь будут начислять оплату при помощи памяток, напечатанных в квитанциях.

Сотрудники департамента государственного жилищного и строительного надзора направили управляющим компаниям Екатеринбурга разъяснения, как должна начисляться за электроэнергию плата.

В рекомендациях есть 3 пункта. Первый пункт касательно перерасчетов. С 1 декабря минувшего года свердловчане вынуждены платить за электричество больше на 35 процентов. После многочисленных обращений местных жителей расценки федеральной антимонопольной службой были признаны завышенными.

Вторая касается того, что начисления необходимо проводить по единому тарифу, поскольку в ФАС отметили постановление РЭК, которое свердловчанам позволяет экономить в выходные на электричестве. Департамент госжилнадзора напоминает, что в квитанциях за коммунальные услуги итоговая сумма не должна превышать показатель минувшего года на 9,5%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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