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Абрамович передаст в помощь Украине сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов

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Абрамович передаст в помощь Украине сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов
Украина
Фото из открытых источников

Роман Абрамович намерен передать в поддержку Украины 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом пишет The Telegraph, сообщая, что деньги Украине бизнесмен направит из суммы, которую получил за продажу футбольного клуба «Челси».

Стоит отметить, что Абрамович попал под санкции уже после того, как попал в санкционный список. Поэтому, чтобы оформить сделку, ему далее пришлось даже обращаться за разрешением к британскому правительству.

В итоге сделку провели, но так, что бизнесмен ничего не получил от нее. При этом Абрамович изначально обещал всю вырученную сумму передать Украине.  2,5 миллиарда фунтов стерлингов, которые олигарх обещал перечислить в пользу жертв боевых действий Украине после продажи клуба «Челси», на некоторое время «зависли».

Но теперь стало известно, что правительство заключило с Абрамовичем соглашение, и для того, чтобы деньги получила Украина, создается специальный фонд, куда и поступят средства. Возглавит фонд бывший глава британского офиса детского фонда ООН UNICEF Майк Пенроуз. О том, какие проекты будет поддерживать этот фонд, пока информации нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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