67-летняя певица Лариса Долина поделилась впечатлениями от участия в телешоу «Три аккорда»

Лариса Долина недавно приняла участие в новом телевизионном проекте под названием «Три аккорда». Звезда эстрады решила поделится впечатлениями от шоу и рассказать, как это было.

Напомним, что 67-летняя певица выступала на новой программе с композицией Александра Розенбаума «Гоп-стоп». За свое исполнение артистка удостоилась жесткой критики. Исполнительницу попросили больше не петь «блатную лирику», поскольку это мужская песня. Сама Лариса Александровна негодует, что ей кто-то что-то указывает.

«Непросто было принять решение о своем участии в проекте. Однако когда все закончилось, не жалела об этом, наоборот. Спела песни, которые бы нигде никогда не спела. Хочу поблагодарить редакторов за деликатность, понимание, чуткость во время выбора музыкального материала для меня. Это самое сложное. Не покидает до сих пор меня ощущение радости и счастья. Посмотрите эфир обязательно!», — призналась Долина.

Отметим, что первый выпуск 7-го сезона шоу «Три аккорда» вышел в эфир в минувшее воскресенье, 29 января.