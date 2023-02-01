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Козюлин заявил, что поставка Украине боеприпасов GLSDB к РСЗО HIMARS повышает риски для Крыма

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Козюлин заявил, что поставка Украине боеприпасов GLSDB к РСЗО HIMARS повышает риски для Крыма
Украина
Фото из открытых источников

В случае, если Украина получит бомбы GLSDB, можно будет говорить об эскалации ситуации. Об этом заявил военный эксперт Вадим Козюлин, пишет издание «Взгляд». 

Он отметил, что бомбы GLSDB подходят к РСЗО HIMARS. Они поражают цели на расстоянии в 150 км, а значит, Украина сможет бить уже и по территории РФ.

«Мы видим, что Штаты постепенно повышают градус напряженности. С каждым разом в списках военной помощи Украине можно найти все более совершенные образцы вооружений. В настоящее время речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB», – сказал Козюлин.

Эксперт объяснил, что GLSDB – это ракета, которая переделана из корректируемой авиабомбы. Чтобы перехватить ее, придется использовать современные ПВО. Но он полагает, что российские комплексы с ними справятся.

Но все же стоит учитывать, что поставка GLSDB расширяет радиус поражения и ВСУ смогут также бить по РФ и Крыму. А это значит, что придется увеличивать количество комплексов ПВО, чтобы усилить защиту от воздушных ударов.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают поставлять Киеву вооружение, боеприпасы и разведывательную информацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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