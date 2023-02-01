Уехавшая из России украинская певица Ани Лорак анонсировала выпуск нового альбома

Украинская эстрадная певица Ани Лорак готовится к релизу нового альбома. Как намекнула поп-дива, поклонников ждет настоящий сюрприз уже 21 апреля 2023 года.

«Мои любимые, спасибо за поддержку, эмоции, множество каверов на песню «Обратный отсчет»! В преддверии нового альбома будет много сюрпризов от меня!» — сообщила Лорак в соцсети.

Поклонники начали активно интересоваться, где сейчас проживает звезда. По данным, артистка переехала в Испанию. Там она живет вместе с новым возлюбленным Исааком Виджраку.

Фанаты предположили, что Ани не надеется на успешное возобновление музыкальной карьеры, поэтому решила покинуть РФ. Ранее в Интернете появились сплетни, что в России певица осталась без работы, поскольку так и не обозначила политическую позицию.