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В Нижнем Тагиле вторые сутки разыскивается пропавший 11-летний мальчик Ярослав Гельд

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В Нижнем Тагиле вторые сутки разыскивается пропавший 11-летний мальчик Ярослав Гельд
Происшествия
Фото из открытых источников

В Нижнем Тагиле уже вторые сутки подряд ведутся поиски пропавшего 11-летнего мальчика. Ярослав Гельд не вернулся домой из школы 31 января.

Последний раз школьника видели очевидцы накануне. С тех пор о местонахождении подростка ничего не известно. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», Ярослав имеет рост около 150 сантиметров. У парня худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.

В день пропажи на нем был черный пуховик, черные ботинки зимние, коричневые брюки, черная шапка. Всех тех, кто располагает любой информацией о местонахождении пропавшего, просим обратиться по телефонам, которые указанны в ориентировке либо позвонить в дежурную часть.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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