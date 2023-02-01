В Нижнем Тагиле вторые сутки разыскивается пропавший 11-летний мальчик Ярослав Гельд

В Нижнем Тагиле уже вторые сутки подряд ведутся поиски пропавшего 11-летнего мальчика. Ярослав Гельд не вернулся домой из школы 31 января.

Последний раз школьника видели очевидцы накануне. С тех пор о местонахождении подростка ничего не известно. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», Ярослав имеет рост около 150 сантиметров. У парня худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.

В день пропажи на нем был черный пуховик, черные ботинки зимние, коричневые брюки, черная шапка. Всех тех, кто располагает любой информацией о местонахождении пропавшего, просим обратиться по телефонам, которые указанны в ориентировке либо позвонить в дежурную часть.