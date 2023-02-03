Жители домов под Екатеринбургом возмущены платежками ЖКХ на десятки тысяч рублей

Жительница поселка Прохладного (Белоярский городской округ, Свердловская область) рассказала о том, что в декабре 2022 года в «ЭнергосбыТ Плюс» насчитали ей 4810,81 рубля. В январе этого года она получила немыслымую платежку ЖКХ, согласно которой оплата должна составить 12 332,26 рубля, то есть на 156,4% больше. Начисления проходили по одноставочному тарифу, на него жителей домов под Екатеринбургом перевели принудительно.

Незапланированный рост коммунальных расходов расстроил женщину, так как важная часть экономики держалась на льготном тарифе. По словам местной жительницы, ее соседке коммунальщики насчитали 63 тысячи рублей. Откуда взялась такая сумма, непонятно. Не исключено, что во время расчетов была допущена ошибка.

Напомним, согласно указу главы региона на территории Свердловской области коммунальные услуги не должны увеличится более чем на 9%, за исключением Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Там уровень индексации установлен на уровне 11,1%. Но после тарифной чехарды жители домов, которые не используют для отопления газ, вынуждены платить в несколько раз больше в январе.