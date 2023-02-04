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«Reuters»: переданные на вооружение ВС Украины ракеты GLSDB смогут ударить по Бердянску, Мариуполю, Крыму

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«Reuters»: переданные на вооружение ВС Украины ракеты GLSDB смогут ударить по Бердянску, Мариуполю, Крыму
Украина
Фото из открытых источников

Аналитики «Reuters» составили инфографик, который показал, куда могут попасть передаваемые Украине ракеты GLSDB.

Ракеты GLSDB могут поражать цели на расстоянии в 150 км. И, судя по представленному инфографику, ВСУ будут добивать до Бердянска, Мариуполя и северной части Крыма. Под ударом будет весь Донбасс, а также области РФ, граничащие с Украиной на севере.

Ракеты GLSDB – это совместная разработка Boeing и Saab Group. Они состоят из авиабомбы и ракетного двигателя. Запускать ее возможно с наземных комплексов M270 и M142 HIMARS. И эти установки уже получила ранее Украина. Наибольшая угроза для ВС РФ в том, что этими ракетами ВСУ смогут точно поражать цели на расстоянии в 150 км.

Эти ракеты были включены в пакет военной помощи ВСУ на сумму в 2,2 млрд долларов. Об их поставках стало известно накануне. Также в этом пакете Украине отправляют ПВО, ЗРК Hawk, ракеты для РСЗО HIMARS, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Напомним, РФ начала на территории Украины «военную спецоперацию» 24 февраля 2022 года. Как отмечают российские эксперты, за это время Киев смог существенно перевооружить свои войска и сейчас получает много вооружения, которое ранее Запад не поставлял Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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