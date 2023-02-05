НТВ: Актер Константин Соловьев проинформировал о неудачной попытке суицида из-за неразделенной любви

Знаменитый российский актер театра и кино Константин Соловьев шокировал фанатов своим признанием. Артист признался, что тоже, как многие люди, переживал в жизни непростой период и связано это было с неразделенной любовью, передает НТВ.

Как признался Соловьев, непростые события происходили в университете. Молодой человек влюбился в красавицу, которая уехала в Испанию. Спустя некоторое время он решил сделать даме сердца сюрприз, приехав к ней. Но узнал об измене.

«Помню, там была скала. На Майорке. Было море… Я стоял. У меня волосы были, они развевались. Думал: «Сейчас кинусь, красиво будет», — вспоминает актер.

К счастью, страшные мысли остались в голове. Сейчас, спустя много лет, Соловьев с грустью вспоминает о тех отношениях.