Актер Сергей Писаренко мог пропасть с экранов из-за своей позиции по СВО

Знаменитый телеведущий и комедийный актер Сергей Писаренко мог пропасть с экранов, лишившись работы на ТВ из-за своей позиции касательно СВО. К таким выводам пришли интернет-пользователи, которые обратили внимание на исчезновение комика из проекта «Три аккорда», выходящего на Первом канале.