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Анастасия Волочкова нашла причастного мужчину к ее циррозу печени и ВИЧ-инфекции

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Анастасия Волочкова нашла причастного мужчину к ее циррозу печени и ВИЧ-инфекции
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Фото из открытых источников

Анастасия Волочкова не сдержалась и ответила хейтеру, который заявил, что у балерины цирроз печени и ВИЧ. Такие диагнозы звезде фанат поставил дистанционно.

Смешав речь с матом, артистка балета гневно отметила, что она давно смирилась с любопытством поклонников о ее особняке, о ее постели, грязном белье, любовниках. Но хейтеры пошли еще дальше — в самую кровь. Балерина считает, что такое поведение является просто немыслимым.

Смирилась с тем, что в моем дворце живет полстраны, я не стесняюсь, все красоты пространства показываю… В бокале и тарелке тоже живут люди, лезут в мою кровь, но не получилось, это люди недоношенные, которые не имеют в жизни ничего и не создали ничего… До меня легче докопаться, — возмутилась звезда.

Также Настя добавила, что раскрыла личность этого «диагнозиста». Как оказалось, живет молодой человек за рубежом, именно поэтому Волочковой будет трудно привлечь его к ответственности.

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