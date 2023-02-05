Филипп Киркоров поехал в США на концерт своей любимой певицы Адель

Недавно певца Филиппа Киркорова заметили в Лас-Вегасе. Поп-король появился в одном из ресторанов. Но поклонники не поняли риск артиста, поскольку в США ему грозят санкции.

Как выяснилось, певец проник в Америку тайно. У фанатов возник вопрос: почему российский исполнитель выбрал отдых в недружественной стране? А сегодня наконец-то стала известна причина его поездки. В своей соцсети Филипп написал, что приехал в Штаты на концерт любимой певицы Адель, которая известна всему миру.

"Причина приезда - моя любимая певица Адель", - коротко проигформировал Киркоров.

Стоит подчеркнуть, что выступление проходило в здании "Caesars Palace". Прошео концерт 4 февраля. Стоимость билетов от $32 до $1,863.