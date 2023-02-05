Людмила Поргина заявила, что регулярно общается с покойным Николаем Караченцовым

Вдова Николая Караченцова рассказала о необъяснимой мистической связи с покойным мужем, которую ощущает. Как утверждает актриса Людмила Поргина, она до сих пор регулярно поддерживает связь с покойным супругом.

Такие «контакты» с умершим, по словам артистки, ее вовсе не пугают, а напротив вызывают умиротворение, поскольку связь любящих людей не должна заканчиваться.

Актриса отмечает, что не только она чувствует присутствие Караченцова. «Визиты» отца ощущает его наследник Николай. Поргина вспомнила, как внучке Оле она говорила, что дедушка не ушёл никуда, и она может пообщаться с ним всегда, когда захочет.

Поделилась 74-летняя вдова воспоминаниями о словах возлюбленного. Он полагал, что земная жизнь «быстротечна», а когда умрёт, пообщела, что будет ждать Людмилу на небесах, где намерен «носить её на руках», поскольку при жизни не мог этого сделать из-за своей инвалидности.



