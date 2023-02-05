«Неприятный осадочек!». Финал «Ледникового периода» понравился не всем зрителям

Финал «Ледникового периода» показали через полтора месяца после предпоследнего выпуска. Результаты финала оказались неожиданными. Пара Марата Башарова и Оксаны Домниной, которая лидировала, оказалась лишь на третьем месте! Победили Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов. Серебро досталось Евгении Медведевой и Федору Федотову.

Но последний выпуск понравился не всем болельщикам. Зрителей смутила неожиданная развязка. Некоторые предположили, что победа пары связана с тем, что Арзамасова - жена продюсера Ильи Авербуха. Поклонники устроили активное обсуждение шоу в Сети.

Видимо, заранее места победителей и призеров были распределены..

От первого места Арзамасовой неприятный осадок, думала, так сделали, чтоб вывести их вперед, всем шестерки поставили.

Самые сильные пары оказались на 7 и 8 местах! Разве Елизавета каталась лучше Чепурченко и Ланской?

Много вопросов вызвало количество ошибок, которые допустили одни из самых опытных участников на проекта — Башаров и Домнина.

Пользователи считают, что они упали специально.