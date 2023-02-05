Певица Вера Брежнева отметила свой 41-й день рождения с близкими в роскошном доме в Италии

Вера Брежнева нечасто выходит на связь с фанатами, но певица поделилась, как отметила день рождения. Праздник состоялся 3 февраля, но только спустя сутки артистка, которой исполнился 41 год, вышла на связь.

Закатывать вечеринку блондинка не стала, ведь обстановка этого не позволяет. Последний год звезда занимается благотворительностью, помогая украинским беженцам. Как написала Вера, самый лучший праздник — это проведенное в безопасности, любви, тепле время рядом с близкими людьми. Гостей супруги не звали, а лишь украсили роскошный дом в Италии фонариками и гирляндами.