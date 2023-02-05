Стас Круглицкий об отъезде из РФ в Европу во время мобилизации: «Мама меня заставила»

Стас Круглицкий заявил, что сперва не хотел покидать Россию, но обстоятельства так сложились. Блогер уверяет, что не помышлял о поездке в Европу, когда началась частичная мобилизация. Однако мама не находила себе места, переживала за сына, звонила несколько раз в день и просила убежать из РФ.

«Мама заставила уехать. Это была паника только после начала мобилизации. Причем, я принял решение, что не поеду никуда…» — рассказал шоумен.

Он признался, уехать за рубеж его уговорил брат. Евгений предложил Стасу отправиться в отпуск с его семьей, поскольку боялся, что вскоре закроют границы. Блогер вылетел к родственнику в Питер. Но поездка в Финляндию сорвалась. Круглицкий опоздал на самолет в Петербург, затем сломалось авто прямо перед границей. После возвращения в культурную столицу брат шоумена передумал уезжать, а он решил еще раз испытать удачу.

Мужчина пересек границу, уехал в Финляндию, а спустя несколько дней путешествовал по Евросоюзу. По словам Круглицкого, он никогда не хотел навсегда уезжать из родной страны.