В федеральном эфире показали документальный фильм об артистах из Сибая, находящихся в зоне СВО

На одном из федеральных каналов страны вышел документальный кинофильм под названием «Когда замолкают пушки». Картина была снята журналистом Александром Рогаткиным. В ней приняли участие артисты башкирского города Сибая, находящиеся в зоне проведения СВО.

В этом фильме рассказывается, как знаменитые российские артисты находятся по разные стороны баррикад. В ленте подняли вопрос касательно того, почему одни звезды поддерживают ВСУ, а другие артисты отправляются в качестве добровольцев на спецоперацию. Также в проекте появился скрипач «Аквариума» Андрей Решетин. Он свою скрипку сравнил с автоматом.

Актер Сослан Фидаров и вовсе заявил, что хочет разобраться с Артуром Смольяниновым (признан иноагеном), с которым сыграл когда-то в «9 роте».