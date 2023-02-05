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Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань продемонстрировала свою фигуру в купальниках

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Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань продемонстрировала свою фигуру в купальниках
Знаменитости
Фото из открытых источников

Многодетная мать Галина Боб показала свою фигуру в купальниках. Артистка кино позировала перед зеркалом дома. Затем откровенными кадрами она поделилась в социальных сетях.

«Ничего не спрашивайте, помогите выбрать купальник», — подписала фото актриса, не раскрывая при этом планы на отдых.

Галина замужем за Сергеем Корягиным, у них подрастают двое сыновей и дочка. Ранее Боб неоднократно признавалась, что при каждой из беременностей набирала более 10 кг, но всегда удавалось их легко скинуть после родов. Знаменитость утверждает, что не соблюдала никаких диет, не ограничивала себя, не занималась спортом.

По словам звезды «Кухни», ей более чем достаточно домашних дел, чтобы всегда поддерживать себя в хорошей физической форме. Многие подписчики в шутку назвали свою любимицу «ведьмой». А актриса уверяет, что дело в генетике, а не в каком-то волшебстве.

 

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