Стрелков: под Угледаром и закончилось широко анонсированное военкорами наступление российской армии на всем Донецком фронте

Многие российские военкоры и милитари-блогеры в своих Телеграм опубликовали кадры противника, на которых показаны потери стороны, которая вела наступление. Ставшее вирусным видео является подлинным, утверждают они, и призывают привлечь к ответственности командование за безответственное планирование операции.

События последних дней на СВО под Угледаром могли бы быть покрыты «туманом войны» еще продолжительное время, если бы не общественный резонанс в телеграм-пабликах с подачи военкоров. Они продолжают разражаться гневными опусами. Высказался и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

По его мнению, событиями под Угледаром и закончилось широко анонсированное военкорами наступление российской армии на всем донецком фронте.

«Поскольку о поражении под Угледаром уже широко известно, а в Сети появилось множество роликов, снятых беспилотниками ВСУ, придется прокомментировать отдельно... Такое впечатление, что мимо наших генералов проехали все события минувшего года», - написал Стрелков в своем Телеграм . - Образцово повторены все ошибки, какие только совершались ранее. Неприкрытое с воздуха и силами РЭБ выдвижение танковых и моторизованных колонн по узким дорогам вдоль редких лесопосадок по идеально ровной местности (там минные поля по разные стороны) закончилось разгромом».

Противник бил по технике из ПТУРов, отрабатывала и вражеская артиллерия. Причем, не забывает подчеркивать Стрелков, «исключительно точно».

«Утрачено более 30 единиц бронетехники, потери «200» только у танкистов - многие десятки. Морских пехотинцев, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше. И - самое главное - все эти потери оказались "односторонними"», - такими данными оперирует военный эксперт в своем микроблоге.

Здесь подчеркнем, что данная информация официально не подтверждена Минобороны и Генштабом, следовательно, ее не стоит воспринимать как исключительно достоверную.

Кроме Угледара Стрелков, которого в Сети часто называют «всепропальщиком» из-за того, что он не особо верит в успех российских войск (и год тому назад, и сейчас), раскритиковал действия российских сил в Авдеевке. Там штурмовая пехота шла в атаку без поддержки артиллерии и бронетехники.