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RV: состоятельным гражданам Украины на горнолыжных курортах начали раздавать повестки

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RV: состоятельным гражданам Украины на горнолыжных курортах начали раздавать повестки
Украина
Фото из открытых источников

Военнослужащие из военкоматов начали раздавать повестки прямо на горнолыжных курортах в Карпатах состоятельным украинским туристам.

В Сети сегодня, 12 февраля, было опубликован видеоролик, на котором солдаты приближаются к гражданам мужского пола на лыжных трассах. Судя по всему, случилось это в Славском (Львовская область). Об этом написали местные Телаграм-каналы.

«Подумала, что это просто шутка на курорте. На самом деле выписывают повестки. Кому-то повезло, а кому-то нет», — говорит шокированная девушка, автор видеокадров.

Дело в том, что кататься на лыжах в горах в настоящее время могут только те, кто получает зарплату выше средней. За последний год цены в Украине улетели в космос, а стоимость услуг, включая отдых, выросла в несколько раз.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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