Свердловские власти отказались от установки новых дорожных камер на трассах

В Свердловской области установку новых дорожных камер на трассах не планируют. Дело в том, что система фото- и видеофиксации находится «в полностью развернутом состоянии». Об этом сообщил Василий Старков во время пресс-конференции.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства, в настоящее время идет активная работа по обслуживанию камер. В 2023 году на это планируется направить более 1,2 миллиарда рублей.

«Мы осуществляем эксплуатирование данной системы, за исключением ряда стационарных постов. На один год нам нужно порядка 1,2 млрд руб. Скажу так, намного большую сумму бюджет получает от доходов, которые поступают в результате работы», – сказал министр.

Старков также в ходе беседы добавил, что основной задачей региональных властей является не заработок денег от штрафов, а создание барьера для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, который заставит незаконопослушных участников двигаться по правилам.