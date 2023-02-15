Генерал США Марк Милли заявил, что Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически

США будут и далее поддерживать Украину, заявил американский генерал Марк Милли.

Он подчеркнул, что Киев может рассчитывать на поддержку Вашингтона, пока Украина не одержит победу в конфликте с РФ. По его словам, ВСУ и далее храбро противостоят российским войскам. При этом он уверен, что РФ уже проиграла Украине и в тактике, и в стратегии.

Милли добавил, что США помогут Украине сохранить независимость и остаться свободным государством. Вашингтон готов оказывать помощь Киеву, пока под его контроль не вернутся все территории Украины в границах на 1991 год.

«Мир по-прежнему вдохновляет украинская храбрость и стойкость… Россия проиграла – они проиграли стратегически, оперативно и тактически, и они платят огромную цену на поле боя», - сказал американский генерал.

Стоит отметить, что РФ проводит бои на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны и далее поставляют Киеву вооружение, и сейчас основной акцент они сделали на поставки тяжелой бронетехники и ПВО.