Yandex.RTB

Украинские военные сообщили об уничтожении российской ТОС «Солнцепек» под Угледаром

Image 16+
Украинские военные сообщили об уничтожении российской ТОС «Солнцепек» под Угледаром
Украина
Фото из открытых источников

Украинские военные заявили о том, что смогли поразить под Угледаром российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».

Кадры уничтожения ТОС «Солнцепек» появились в Сети, хотя РФ официально не подтверждала эту информацию.

Тем не менее, на видео, которое распространяется в Сети, можно увидеть удар по ТОС «Солнцепек» и мощный взрыв, последовавший после поражения установки. Также ряд источников заявляет, что уничтожить ТОС «Солнцепек» удалось бойцам 72-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как уже было сказано выше, Минобороны РФ еще не комментировало это видео и не дает информации о том, была ли под Угледаром уничтожена ТОС «Солнцепек».

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ еще не озвучивало информацию о потерях за 11 месяцев боев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Украинские военные сообщили об уничтожении российской ТОС «Солнцепек» под Угледаром

Сегодня, 13:18

Генерал США Марк Милли заявил, что Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически

Сегодня, 10:43

RV: состоятельным гражданам Украины на горнолыжных курортах начали раздавать повестки

12-02-2023, 13:21

Стрелков: под Угледаром и закончилось широко анонсированное военкорами наступление российской армии на всем Донецком фронте

10-02-2023, 17:23

«Reuters»: переданные на вооружение ВС Украины ракеты GLSDB смогут ударить по Бердянску, Мариуполю, Крыму

4-02-2023, 11:53

Козюлин заявил, что поставка Украине боеприпасов GLSDB к РСЗО HIMARS повышает риски для Крыма

1-02-2023, 14:33

Абрамович передаст в помощь Украине сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов

31-01-2023, 18:08

РИА Новости: новой материальной помощью Европа Украину затягивает в долговую яму

30-01-2023, 14:20

Reuters: Ракета поразила турецкое судно Tuzla в Херсонском порту

26-01-2023, 08:59

Игнат: Тип западных истребителей, которые получит Украина, уже определен

24-01-2023, 18:58

«Zdf»: Михаил Подоляк назвал условием для мира с РФ возвращение стран к границам 1991 года

21-01-2023, 09:33

В Пентагоне США признали потребность Украины в оружии, способном поражать цели в регионах России

17-01-2023, 09:18

Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов войск на Донбассе

16-01-2023, 11:53

Ходаковский: После взятия Соледара для российских войск наступят тяжелые времена

14-01-2023, 22:03

Стрелков: украинские военные намеренно сдают Соледар и Бахмут, повторяя схему весны 2022

13-01-2023, 12:48

CNN: Россия на некоторых направлениях фронта на треть сократила интенсивность артиллерийских ударов

10-01-2023, 23:58

Киберсыщик Игорь Бедеров раскрыл тайны украинских диверсий в российских городах

5-01-2023, 15:09

МК: Кнутов предрек крах рождественского перемирия из-за коварства ВСУ

5-01-2023, 15:00

Начальник военной разведки Украины Буданов анонсировал масштабное наступление ВСУ весной 2023 года

4-01-2023, 17:48

Стрелков: армия России не понимает, за что она воюет

4-01-2023, 13:48

Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова
  • 13-02-2023, 20:36

Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности.

В Ревде простились с погибшим на СВО 33-летним бойцом Денисом Рыболовлевым
  • 12-02-2023, 13:31

В Ревде простились с погибшим на СВО 33-летним бойцом Денисом Рыболовлевым

12 февраля 2023 года в Ревде состоялась церемония прощания с российским бойцом Денисом Рыболовлевым. Военнослужащий погиб в зоне проведения СВО на

Колбаса по 16 рублей за палку продаётся в Екатеринбурге в магазине «Магнит»
  • Вчера, 11:08

Колбаса по 16 рублей за палку продаётся в Екатеринбурге в магазине «Магнит»

В Екатеринбурге в магазине «Магнит» продают варёную колбасу «Моя цена» по 16 рублей 99 копеек за одну палку, вес которой составляет 400 грамм. Ценник

Филипп Киркоров резко осадил Регину Тодоренко на шоу «Маска» из-за споров о Хомяке
  • 13-02-2023, 21:00

Филипп Киркоров резко осадил Регину Тодоренко на шоу «Маска» из-за споров о Хомяке

12 февраля 2023 года на канале «НТВ» вышел первый эпизод нового сезона шоу «Маска». Выпуск запомнился не только новыми масками, под которыми

Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова
  • 13-02-2023, 20:36

Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности.

Драпеко назвала снятие актрисы Лии Ахеджаковой решением руководства театра «Современник»
  • 13-02-2023, 18:18

Драпеко назвала снятие актрисы Лии Ахеджаковой решением руководства театра «Современник»

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по культуре Елена Драпеко решила прокомментировать отстранение Лии Ахеджаковой

Новости партнеров
Новости партнеров
Более тысячи свердловчан пожаловались в прокуратуру на дорогое электричество в регионе
  • Вчера, 10:30

Более тысячи свердловчан пожаловались в прокуратуру на дорогое электричество в регионе

Жители 13 поселков возле Екатеринбурга, которые планировал «взять ипотеку на коммуналку» после повышения тарифов, от прокуратуры потребовали

Газета WeChat сообщила, что эти 4 части курицы могут вызвать рак, если их есть регулярно
  • 13-02-2023, 11:15

Газета WeChat сообщила, что эти 4 части курицы могут вызвать рак, если их есть регулярно

Куриное мясо часто присутствует на нашем столе. Это оправдано, поскольку оно содержит белки, жиры, углеводы и другие соединения, необходимые для

Рейтинг АСИ: большинство петербуржцев считают, что при Беглове город стал хуже
  • 13-02-2023, 12:56

Рейтинг АСИ: большинство петербуржцев считают, что при Беглове город стал хуже

Согласно «Мониторингу политических предпочтений петербуржцев», проведенному АСИ в январе 2023 года, лишь треть жителей Петербурга увидели перемены к

В Свердловской области интернет-мошенники рассылают жителям уведомления от имени судебных приставов
  • 13-02-2023, 15:53

В Свердловской области интернет-мошенники рассылают жителям уведомления от имени судебных приставов

В Свердловской области в последнее время активизировались интернет-мошенники. Они обманывают местных жителей от имени службы судебных приставов. По