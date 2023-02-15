Украинские военные сообщили об уничтожении российской ТОС «Солнцепек» под Угледаром

Украинские военные заявили о том, что смогли поразить под Угледаром российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».

Кадры уничтожения ТОС «Солнцепек» появились в Сети, хотя РФ официально не подтверждала эту информацию.

Тем не менее, на видео, которое распространяется в Сети, можно увидеть удар по ТОС «Солнцепек» и мощный взрыв, последовавший после поражения установки. Также ряд источников заявляет, что уничтожить ТОС «Солнцепек» удалось бойцам 72-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как уже было сказано выше, Минобороны РФ еще не комментировало это видео и не дает информации о том, была ли под Угледаром уничтожена ТОС «Солнцепек».

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ еще не озвучивало информацию о потерях за 11 месяцев боев.