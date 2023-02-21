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Глава Луганской ВГА Гайдай заявил о тяжелых боях на фронте с ВСУ у Кременной

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Глава Луганской ВГА Гайдай заявил о тяжелых боях на фронте с ВСУ у Кременной
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

На Украине начали говорить о тяжёлых боях у Кременной (город в Северодонецком районе Луганской области Украины). Об этом сегодня, 21 февраля, заявил глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, ожесточенные бои в настоящее время идут в трех направлений: это Белогоровка, Сватово, Кременная. При этом отмечается, что именно Кременная является самым тяжелым направлением.

Российские войска в сторону Кременной бросили максимальное количество средств и живой силы. Также там установили мощные РЭБ- системы. Они не дают возможности работать украинским квадрокоптерам и беспилотникам. Об этом Гайдай сказал в эфире одного из телеканалов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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