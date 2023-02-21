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Свердловчанам предложили новую льготу из-за роста тарифов на электроэнергию

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Свердловчанам предложили новую льготу из-за роста тарифов на электроэнергию
В России
Фото из открытых источников

Свердловчанам предложили новую льготу из-за роста тарифов на электроэнергию. Речь идет о субсидии на оплату услуг ЖКХ, которую можно давать не только семьям, чьи расходы превышают 22% бюджета, а и тем жителям, чьи траты на коммуналку составляют 15%. С такой инициативой выступило свердловское отделении ЛДПР.

«Субсидия будет предоставлена для того, чтобы поддержать малоимущих жителей. Регулярное повышение тарифов, а также инфляция „съедают“ экономический эффект такой помощи. Нужно рассмотреть возможность снизить порог, когда граждане будут иметь право претендовать на субсидию, до 15% от доли расходов на ЖКУ от дохода семьи. Для отдельных категорий еще ниже», — заявил  Александр Каптюг, являющийся координатором регионального отделения ЛДПР.

Еще одной инициативой партии является упрощенная процедура подачи заявления на субсидию. Возможно, будет она реализована при помощи «Госуслуги». Также планируется продлить срок действия субсидии — сейчас ее предоставляют на 6 месяцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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