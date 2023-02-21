57-летний танкист армии ВСУ сравнил немецкие и советские танки с «Мерседесом» и «Жигулями»

Запад, который пообещал Киеву танки, готовит военных к их использованию. Тем временем бойцы ВС Украины делятся впечатлениями от увиденного. В настоящее время военнослужащие проходят подготовку в Германии. В крупнейшем немецком военном тренировочном лагере в Мюнстере они учатся управлять немецкими танками «Леопард».

Один из бойцов ВСУ во время учения сравнил Leopard 2 с автомобилем Mercedes. По словам 57-летнего украинского военнослужащего, Киеву важно получить современное передовое вооружение для «открытия и победы». Когда его спросили, чем же так отличаются западные танки от советских, он ответил, что хорошо подходит сравнение «Мерседеса» и «Жигулей».

Напомним, Запад пообещал Украине танки «Абрамс» и «Леопард». Leopard 2 — это основной танк Германии. Программа разработки данной бронированной боевой машины началась в 1970 году. Первый прототип построили в 1972 году, а первый серийный танк передали немецкой армии в октябре 1979 года.