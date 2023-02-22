Пригожин, Садальский, Стеклов, Фетисов, Будина отреагировали на выступление президента Путина

21 февраля 2023 года Владимир Путин выступил с обращением перед Федеральным собранием. Речь президента РФ произвела впечатление на российских знаменитостей. Звезды рассказали, какие слова главы государства им запомнились.

Иосиф Пригожин подчеркнул четкость и уверенность президента, согласившись с его главным посылом.

"Ораторов такого масштаба не знаю в целом мире. Готов подписаться под каждым словом Президента", - сказал продюсер.

Станислав Садальский отметил, что больше всего запомнились слова лидера о неуместности вкладывать в иностранные активы средства.

"Особенно понравилось, когда он обратился: "Предупреждал вас, не держите за рубежом деньги, не покупайте яхты и дворцы". Так произошло. В послании это самое лучшее было", - сказал актер.

Ольга Будина говорит, что Путин призвал не сворачивать с пути.

"Конечно же, это послание по косточкам разбирают за рубежом, поэтому подтверждение, что с выбранного пути не сворачиваем –очень важно", - высказалась артистка.

Владимир Стеклов убежден, что все решения Владимира Владимировича необходимы и верны.

"Я впечатлен. Все решения, о которых был сказано, крайне необходимы при нетерпимой обстановке, которая сложилась с западными противниками", - сказал он.

Вячеслав Фетисов заявил, что каждый должен своим делом заниматься, делая вклад в победу.

"Все было с уверенностью сказано. Главный посыл – каждый должен хорошо делать свое дело, чем буду заниматься", - подчеркнул хоккеист.