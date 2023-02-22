Пригожин, Садальский, Стеклов, Фетисов, Будина отреагировали на выступление президента Путина

В воскресенье, 19 февраля, бизнесмен Евгений Пригожин встретился с Эдуардом Басуриным, который был уволен с должности заместителя управления Народной
Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров обратил внимание на проблему нехватки спортивной инфраструктуры
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В начале февраля появилась новость о том, что популярная актриса Лия Ахеджакова осталась в театре "Современник" без ролей. В нем пожилая артистка,
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