«Politico»: Президент Зеленский не сможет управлять Украиной после окончания конфликта

Как кризисный лидер президент Украины Владимир Зеленский оказался чрезвычайно эффективным. Однако управлять страной после окончания вооруженного конфликта с РФ он вряд ли сможет. Об этом в своей статье для газеты «Politico» пишет обозреватель Джейми Деттмер.

В публикации он вспоминает комментарий депутата Леси Василенко. Еще до начала СВО она говорила, что Зеленский является национальным лидером, который не мыслит стратегически. И Украина угодила в его ловушку.

Парламентарий обращала внимание на то, что Зеленский предпочитает не иметь в своем окружении экспертов, которые могут возражать и бросать вызов первому лицу государства.

«Он предпочитает общую картину, игнорирует детали и любит полагаться на близкий круг надежных друзей», - отмечает обозреватель.

Критика внутри страны нарастает, хотя зарубежные СМИ все еще восторгаются харизмой Зеленского и увлечены проведением аналогии с историей Давида против Голиафа.