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«Politico»: Президент Зеленский не сможет управлять Украиной после окончания конфликта

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«Politico»: Президент Зеленский не сможет управлять Украиной после окончания конфликта
Украина
Фото из открытых источников

Как кризисный лидер президент Украины Владимир Зеленский оказался чрезвычайно эффективным. Однако управлять страной после окончания вооруженного конфликта с РФ он вряд ли сможет. Об этом в своей статье для газеты «Politico» пишет обозреватель Джейми Деттмер.

В публикации он вспоминает комментарий депутата Леси Василенко. Еще до начала СВО она говорила, что Зеленский является национальным лидером, который не мыслит стратегически. И Украина угодила в его ловушку.

Парламентарий обращала внимание на то, что Зеленский предпочитает не иметь в своем окружении экспертов, которые могут возражать и бросать вызов первому лицу государства.

«Он предпочитает общую картину, игнорирует детали и любит полагаться на близкий круг надежных друзей», - отмечает обозреватель.

Критика внутри страны нарастает, хотя зарубежные СМИ все еще восторгаются харизмой Зеленского и увлечены проведением аналогии с историей Давида против Голиафа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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