Стрелков: Ситуация с Бахмутом почти один в один напоминает штурм села Пески

Экс-министр обороны Игорь Стрелков (Гиркин) сравнил ситуацию в Бахмуте со штурмом села Пески на окраине Донецка. В своем телеграм-канале он выразил обеспокоенность тем, что события со взятием города могут закончиться такой же «перегруппировкой» российских войск, которая имела место в Харьковской области в сентябре минувшего года.

По его сведениям, бои в районе Бахмута (советское название Артемовск) продолжаются. Российским силам, в том числе ЧВК, не удалось пока ни окружить город, ни вынудить ВСУ отойти под угрозой окружения.

«Мне ситуация со штурмом Бахмута почти "один в один" напоминает штурм населенного пункта Пески на окраине Донецка. Пески "вымучивали" в августе - начале сентября целый месяц. Противник в это время копил силы для контрудара (закончившегося, как мы теперь знаем, "успешной перегруппировкой" из Харьковской области)», - пишет Стрелков.

Он напомнил, что активные штурмы узла Бахмут-Соледар длятся почти два месяца. О взятии города речь пока не идет. Однако, подчеркивает эксперт, если бы российские силы полностью овладели Артемовском, это «не даст ровным счетом ничего». Ибо, объясняет он, фронт неприятеля все равно не будет прорван. Однако у ВСУ при этом останутся резервы, тогда как наступательный потенциал российских сил «будет, увы, исчерпан».

Стрелков заявляет, что на Бахмут тратится и большое количество боекомплекта. Таким образом, существует риск, что части РФ будут не готовы к контрудару.

«И это не обязательно должно быть широкомасштабное контрнаступление - противнику вполне по силам нанести сильный короткий удар на уязвимом участке фронта прямо сейчас - до наступления распутицы», - объясняет Стрелков.

Эксперт побаивается, что это может закончиться быстром прорывом ВСУ к Азовскому морю по самому краткому расстоянию.