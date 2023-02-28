Источник «Фонтанки» в Минобороны РФ подтвердил, что в небе над Пулково гоняли НЛО

В небе над Санкт-Петербургом действительно был обнаружен неопознанный летающий объект. Именно из-за него 28 февраля закрыли воздушное пространство. Об этом сообщил источник «Фонтанки» в Минобороны РФ. Подробности и результаты погони за нарушителем не разглашаются.

Собеседник издания сообщил, что все было как в прошли раз. Прошлый раз был две недели назад. 13 февраля небо тоже закрыли для самолетов из-за неизвестного объекта, который «менял курс и скорость». Радары зафиксировали нарушителя над Лодейным Полем.

Сегодня НЛО был зафиксирован в радиусе от 160 до 200 км от Питера, уточняется в Министерстве обороны Пулково. В итоге аэропорт час не принимал и не выпускал самолеты. Истребители не обнаружили неизвестного в небе.

Незадолго до полудня открыли воздушное пространство. Пока что официальных комментариев не появилось.