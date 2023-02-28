Yandex.RTB

Источник «Фонтанки» в Минобороны РФ подтвердил, что в небе над Пулково гоняли НЛО

Image 16+
Источник «Фонтанки» в Минобороны РФ подтвердил, что в небе над Пулково гоняли НЛО
В России / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В небе над Санкт-Петербургом действительно был обнаружен неопознанный летающий объект. Именно из-за него 28 февраля закрыли воздушное пространство. Об этом сообщил источник «Фонтанки» в Минобороны РФ. Подробности и результаты погони за нарушителем не разглашаются.

Собеседник издания сообщил, что все было как в прошли раз. Прошлый раз был две недели назад. 13 февраля небо тоже закрыли для самолетов из-за неизвестного объекта, который «менял курс и скорость». Радары зафиксировали нарушителя над Лодейным Полем. 

Сегодня НЛО был зафиксирован в радиусе от 160 до 200 км от Питера, уточняется в Министерстве обороны Пулково. В итоге аэропорт час не принимал и не выпускал самолеты. Истребители не обнаружили неизвестного в небе.

Незадолго до полудня открыли воздушное пространство. Пока что официальных комментариев не появилось.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Небо над Петербургом могли закрыть из-за «смоделированного объекта»

Сегодня, 13:16

Источник «Фонтанки» в Минобороны РФ подтвердил, что в небе над Пулково гоняли НЛО

Сегодня, 13:08

На Пермском тракте МЧС развернуло пункт помощи

Вчера, 20:26

Стали известны причины гигантской пробки на Пермском тракте в Екатеринбурге

Вчера, 09:58

Жительница Екатеринбурга рассказала о мошенничестве через портал «Госуслуги»

26-02-2023, 16:24

В Екатеринбурге побит рекорд цены за один квадратный метр на вторичке

26-02-2023, 16:20

Как вел себя в Куйбышевском суде Тигран Хачикян, расстрелявший у Гостиного двора омоновца

26-02-2023, 16:07

Прощеное воскресенье 2023: что означает праздник, зачем просить прощения

26-02-2023, 12:00

Сибирячка заявила, что ее сына — участника СВО не пустили в бар в военной форме

26-02-2023, 11:47

Французский журналист выразил мнение о влиянии западных санкций на РФ

26-02-2023, 08:38

Прозападный управленец Куйвашев продолжает придерживаться антироссийской повестки

25-02-2023, 21:26

Зять Шойгу прокомментировал лайк на пост Дудя с критикой Путина и ВС РФ

25-02-2023, 20:38

С 1 марта 2023 у части жителей Ростовской области вновь вырастут счета за ЖКУ

25-02-2023, 19:45

Екатеринбурженку едва не загрызла стая бездомных собак

25-02-2023, 18:08

В ходе спецоперации ВС РФ погибли 13 бойцов, служивших в Ростовской области

25-02-2023, 13:02

Одна цифра в коммунальных счетах екатеринбуржцев выросла в четыре раза за месяц

25-02-2023, 12:53

В Екатеринбурге придумали, как впихнуть побольше первоклассников в школу №131 на Уктусе

24-02-2023, 20:20

Политологи объяснили, чем рискует губернатор Куйвашев, ответив главе ЧВК «Вагнер»

24-02-2023, 20:11

Президент РФ Владимир Путин лишил гражданства 70-летнюю жительницу Свердловской области

24-02-2023, 20:02

Екатеринбурженка отказалась платить мастеру, и тот устроил в квартире погром

23-02-2023, 20:05

Прощеное воскресенье 2023: что означает праздник, зачем просить прощения
  • 26-02-2023, 12:00

Прощеное воскресенье 2023: что означает праздник, зачем просить прощения

Прощеное воскресенье отмечается в этом году 26 февраля. Православные друг у друга просят прощения для того, чтобы вступить в Великий пост с чистой

С 1 марта 2023 у части жителей Ростовской области вновь вырастут счета за ЖКУ
  • 25-02-2023, 19:45

С 1 марта 2023 у части жителей Ростовской области вновь вырастут счета за ЖКУ

Услуги ЖКХ могут снова подорожать для некоторых жителей Ростовской области уже с 1 марта 2023 года. Новые цифры в счетах люди увидят в результате

Зять Шойгу прокомментировал лайк на пост Дудя с критикой Путина и ВС РФ
  • 25-02-2023, 20:38

Зять Шойгу прокомментировал лайк на пост Дудя с критикой Путина и ВС РФ

Блогер Юрий Дудь* (признан иноагентом в РФ, - ред.) по случаю годовщины специальной военной операции опубликовал пост, в котором раскритиковал

Woman.ru: Пластический хирург Вдовин объяснил появление шрама на лице у певицы Пугачёвой
  • 25-02-2023, 19:03

Woman.ru: Пластический хирург Вдовин объяснил появление шрама на лице у певицы Пугачёвой

Алла Пугачева побывала на концерте у Лаймы Вайкуле. Своим видом она удивила поклонников и спровоцировала волну обсуждений. Примадонна сделали

Опубликовано первое изображение краба Себастьяна из нового фильма «Русалочка»
  • Вчера, 08:49

Опубликовано первое изображение краба Себастьяна из нового фильма «Русалочка»

В сеть просочилось первое фото краба Себастьяна из полнометражного ремейка "Русалочки" с живыми актерами. Маленький ракообразный Ариэль в исполнении

Яна Рудковская прокомментировала своё участие в шоу «Маска» и ответила на критику жюри
  • Вчера, 18:13

Яна Рудковская прокомментировала своё участие в шоу «Маска» и ответила на критику жюри

Подруга Филиппа Киркорова раскритиковала вокальные данные Яны Рудковской, которые та продемонстрировала на шоу «Маска». Программу транслирует канал

Новости партнеров
Новости партнеров
Если у вас дома есть эти четыре опасные предмета, немедленно выбросьте их
  • 26-02-2023, 15:48

Если у вас дома есть эти четыре опасные предмета, немедленно выбросьте их

Список предметов, которые нужно незамедлительно выбросить, если они есть дома. 1. Посуда с надглазурной росписью. При надглазурной росписи

Медики назвали причины ОРВИ и простуд, от которых жители не выздоравливают в Волгограде
  • Вчера, 20:26

Медики назвали причины ОРВИ и простуд, от которых жители не выздоравливают в Волгограде

В Волгограде десятки горожан оказались вовлечены в череду ОРВИ. Заболевая, люди рассчитывали выздороветь за несколько дней, но болезнь затянулась на

Жительница Екатеринбурга рассказала о мошенничестве через портал «Госуслуги»
  • 26-02-2023, 16:24

Жительница Екатеринбурга рассказала о мошенничестве через портал «Госуслуги»

Жительница Екатеринбурга была обманута кибермошенниками, которые взломали ее аккаунт на портале «Госуслуги» и попытались взять на ее имя кредит.

Гастроэнтеролог Вялов рассказал о продуктах, улучшающих самочувствие человека
  • 25-02-2023, 18:23

Гастроэнтеролог Вялов рассказал о продуктах, улучшающих самочувствие человека

Смеси из сухофруктов, фруктов, орехов оказывают благоприятное действие на самочувствие человека, в том числе на здоровье его сосудов. Также они имеют