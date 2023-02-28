Небо над Петербургом могли закрыть из-за «смоделированного объекта»

Объект, который закрыл небо над Санкт-Петербургом, мог быть «смоделирован». Поднятые в воздух истребители никакого контакта с ним не смогли установить.

«Не исключено, что объект был «создан», смоделирован. Для таких целей используют войска радиоэлектронной борьбы»,— объяснили источники.

Напомним, план «Ковер» действует при незаконном пересечении границы, а также во время появления в воздушном пространстве неопознанного объекта. Он требует немедленного вывода из района воздушных судов, кроме военных судов и выполняющих задачи по спасению летательных аппаратов.

Ранее аэропорт Пулково закрыли из-за объекта на расстоянии до 200 км от Питера. В воздух немедленно подняли истребители. Первые сообщения появились около 10:40. Из-за того, что воздушная гавань не принимала самолеты и не дала разрешения на вылет, они были вынуждены вернуться назад в пункт вылета. Около полудня Пулково начал возвращаться к штатному режиму работы.