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Сроки перепрограммирования счетчиков на свет названы в Свердловской области

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Сроки перепрограммирования счетчиков на свет названы в Свердловской области
Новости / В России
Фото из открытых источников

На вопросы местных жителей о том, сколько времени будет занимать перепрограммирование счетчиков на свет, ответил Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области.

По его словам, данная процедура займет от 6 месяцев до 2-х лет. Конечные сроки зависят от количества принятых заявок от пользователей услуг.

Соответствующее заявление министр сделал в эфире канала «ОТВ». Также Смирнов подчеркнул, что жителям домов со множеством квартир одноставочный тариф будет более выгодным, чем двухставочный. Чиновник убежден, что в случае, если каждый из пользователей, которому сменить тариф на «день-ночь» целесообразно, сделает запрос, его смогут реализовать за шесть-восемь месяцев. Также Николай Борисович отметил, что перепрограммирование - бесплатное.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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