В Екатеринбурге местный житель жестоко убил многодетную мать

25 февраля в поселке Исток (на окраине Екатеринбурга) скончалась мать четверых детей. 39-летняя Марина Протасова могла стать жертвой сожителя Дмитрия.

С официальным мужем женщина развелась. От предыдущего брака у погибшей остался 4-летний сын, 7-летняя дочь, а также двое взрослых детей, они живут отдельно. После знакомства с новым избранником екатеринбурженка начала употреблять спиртные напитки. Дети нередко ночевали у соседей.

По словам очевидцев, в ночь на 25 февраля сожитель избил Марину. У нее были сломаны все ребра, не осталось ни одного целого. Также были обнаружены на голове две пробоины. Соседи женщины полагают, что ее можно было спасти, когда приехала скорая помощь. Однако Дмитрий долго не открывал дверь.

Добавим, что малолетних детей забрала опека. В СУ СКР Свердловской области пока что от комментариев отказались.