Yandex.RTB

В Екатеринбурге местный житель жестоко убил многодетную мать

Image 16+
В Екатеринбурге местный житель жестоко убил многодетную мать
Происшествия
Фото из открытых источников

25 февраля в поселке Исток (на окраине Екатеринбурга) скончалась мать четверых детей. 39-летняя Марина Протасова могла стать жертвой сожителя Дмитрия.

С официальным мужем женщина развелась. От предыдущего брака у погибшей остался 4-летний сын, 7-летняя дочь, а также двое взрослых детей, они живут отдельно. После знакомства с новым избранником екатеринбурженка начала употреблять спиртные напитки. Дети нередко ночевали у соседей.

По словам очевидцев, в ночь на 25 февраля сожитель избил Марину. У нее были сломаны все ребра, не осталось ни одного целого. Также были обнаружены на голове две пробоины. Соседи женщины полагают, что ее можно было спасти, когда приехала скорая помощь. Однако Дмитрий долго не открывал дверь. 

Добавим, что малолетних детей забрала опека. В СУ СКР Свердловской области пока что от комментариев отказались.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Екатеринбурге местный житель жестоко убил многодетную мать

Сегодня, 11:40

В Свердловской области на помойке обнаружили урну с прахом 73-летнего местного жителя

20-02-2023, 17:48

В Нижнем Тагиле вторые сутки разыскивается пропавший 11-летний мальчик Ярослав Гельд

1-02-2023, 19:24

Житель Новоуральска Олег Ларин погиб в ходе спецоперации ВС РФ на Украине

26-01-2023, 11:12

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту избиения школьницы в туалете школы

26-01-2023, 11:04

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал новую версию страшной трагедии

26-01-2023, 09:06

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

22-01-2023, 19:13

В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» саратовец Алексей Юрзанов

22-01-2023, 14:29

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

20-01-2023, 15:37

На Украине в ходе спецоперации ВС РФ погиб школьный учитель физкультуры из Свердловской области

20-01-2023, 15:25

Сервис сам к этому идет: политолог Стариков назвал возможной блокировку YouTube в России

18-01-2023, 17:33

Ангарский маньяк Попков, убивший 78 человек, захотел отправиться в зону СВО на Украине

15-01-2023, 13:12

Муж умершей после операции молодой матери обратился с обращением к главе СК РФ Бастрыкину

8-01-2023, 12:19

Боец из ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб на спецоперации

4-01-2023, 15:14

Что предшествовало убийству матери троих детей в Екатеринбурге

27-12-2022, 12:13

E1.RU: Друзья подростка, которого в Екатеринбурге задушила мать, заявили о конфликтах в семье

27-12-2022, 11:44

В Джидде наводнение после сильного ливня

25-11-2022, 13:48

На Урале отец после смерти жены отдал ребенка своей соседке

23-11-2022, 11:35

«Осторожно, новости»: Сальдо записал видеоролик о гибели Стремоусова до сообщений о ДТП

9-11-2022, 18:32

Опубликовано последнее видео Кирилла Стремоусова до смертельной аварии под Херсоном

9-11-2022, 17:42

Названы категории свердловчан, которым положены скидки и льготы на оплату услуг ЖКХ
  • 1-03-2023, 12:16

Названы категории свердловчан, которым положены скидки и льготы на оплату услуг ЖКХ

Несмотря на то, что последние месяцы свердловчане жалуются на большие суммы в квитанциях ЖКХ, остались граждане, которые могут рассчитывать на скидки

Как отсрочить смерть: врач рассказал, какие анализы сдать и что нужно проверить после 45 лет
  • 1-03-2023, 12:08

Как отсрочить смерть: врач рассказал, какие анализы сдать и что нужно проверить после 45 лет

О том, как дожить до 100 лет, при этом быть бодрым и здоровым рассказал уральский врач. Он сообщил о чекапе для тех, кому исполнилось 45. По словам

Сроки перепрограммирования счетчиков на свет названы в Свердловской области
  • 1-03-2023, 12:45

Сроки перепрограммирования счетчиков на свет названы в Свердловской области

На вопросы местных жителей о том, сколько времени будет занимать перепрограммирование счетчиков на свет, ответил Николай Смирнов, министр энергетики

Артист России Филипп Киркоров появился на шоу «Маска» в цветах флага Украины
  • 1-03-2023, 20:55

Артист России Филипп Киркоров появился на шоу «Маска» в цветах флага Украины

Костюм артиста Филиппа Киркорова у россиян вызвал негодование. Певец в эфире шоу «Маска», которое транслирует канал НТВ, пришел в костюме флага

Шоумен Дмитрий Нагиев 1 марта вышел на связь с фанатами в цветах национального украинского флага
  • Вчера, 09:22

Шоумен Дмитрий Нагиев 1 марта вышел на связь с фанатами в цветах национального украинского флага

Известный российский телеведущий Дмитрий Нагиев практически не появляется на публике. Также шоумен редко появляется в Сети. Но сегодня всеми любимый

Актриса Яна Поплавская раскритиковала Урганта за его шутку о YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»
  • 1-03-2023, 11:06

Актриса Яна Поплавская раскритиковала Урганта за его шутку о YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»

Звезда «Красной Шапочки» Яна Поплавская пристыдила шоумена Ивана Урганта за его шутку о YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». По словам

Новости партнеров
Новости партнеров
Эндокринолог Онучина рассказал о необходимости приема кальция и витамина D в старости
  • Вчера, 11:27

Эндокринолог Онучина рассказал о необходимости приема кальция и витамина D в старости

Людям в старости обязательно показан дополнительный прием кальция и витамина D. Эти добавки могут уменьшить риск возрастной саркопении (потеря

Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале
  • 1-03-2023, 11:52

Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале

Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале 2023 года. По их данным, суммы начислений за самый короткий месяц в году ничем

E1.RU: жителям Екатеринбурга стали рассылать предупреждения о заражении питьевой воды холерой
  • 1-03-2023, 12:44

E1.RU: жителям Екатеринбурга стали рассылать предупреждения о заражении питьевой воды холерой

Жителям Екатеринбурга начали массово поступать сообщения о том, что питьевая вода заражена холерой. В связи с ситуацией на Украине возможна

В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые опасны для здоровья человека
  • Сегодня, 11:24

В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые опасны для здоровья человека

В Екатеринбурге заметили голубей, которые ведут себя очень странно. Птицы вертят головами, не замечая людей. Также они могут подлететь к человеку или